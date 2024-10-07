Olay, Alanya’nın Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cezaevinden yeni çıkan N.G. (53), yolda yürüyen eski eşi F.K. (54) ile karşılaştı ve onu takip etmeye başladı. N.G., eski eşinin yanına yaklaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G., eski eşini sokak ortasında bıçakladı. Olayın ardından yaralı kadın, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli N.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki N.G. daha sonra tutuklandı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi