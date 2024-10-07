Kestel Mahallesi’nde meydana gelen kaza, yoğun trafiği etkiledi. Rusya uyruklu A.M. (42) isimli kadın, 07 BNG 533 plakalı otomobiliyle Tosmur Mahallesi’nden Mahmutlar Mahallesi’ne doğru seyir halindeyken, İsa Küçülmez Caddesi'nde aracını park etmek istedi. Bu sırada, kendisinden önünde seyreden K.K. (22) isimli motosiklet sürücüsü, otomobilin önüne ani bir manevra yaparak geçmeye çalıştı.

Meydana gelen çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü K.K. yaralandı. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Kazanın ardından yaralanan K.K., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki sürücünün de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Olay, geç saatlerde meydana gelirken, bölgedeki trafik akışını kısa süreliğine aksattı.