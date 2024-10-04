Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi’nde yaşanan korkunç bir olay, bölgeyi sarsmış durumda. 75 yaşındaki H.Ü, henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu Hasan Ünal’ı silahla vurarak hayatına son verdi. Olayın dehşeti bununla sınırlı kalmadı; saldırı sırasında H.Ü.’nün eşi de ağır yaralandı.

Aile içindeki bu trajik çatışma, komşular arasında büyük bir panik yarattı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen jandarma ekipleri, H.Ü.'yü gözaltına alarak soruşturma başlattı. Hasan Ünal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yaralı eşinin tedavisine ise hastanede devam ediliyor.

Olayın arka planı ve yaşananların nedenleri merak konusu olurken, jandarma tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmanın sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Aile içi şiddetin ve çatışmanın böyle trajik boyutlara ulaşması, toplumda derin bir üzüntü ve rahatsızlık yaratıyor.