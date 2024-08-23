Alanya'da 24 yaşındaki G.Y., nişanlısıyla yaşadığı tartışmanın ardından 8. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay, Avsallar Mahallesi, Cumhuriyet Sanayi Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, alkol etkisi altında olduğu belirtilen G.Y., nişanlısı M.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Y., evinin balkonundan aşağıya atladı.

G.Y.’nin düştüğünü gören M.Ö. ve çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı G.Y.’yi ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören G.Y.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri G.Y.’nin daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü tespit etti. Geçen yıl çok sayıda ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan G.Y., o dönem bir özel hastanede tedavi edilmişti.