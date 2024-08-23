Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydın Gürel'in kullandığı 03 ACP 636 plakalı VIP tur aracı, aynı istikamette gitmekte olan Kadir Nakaç'ın kullandığı 07 AOK 531 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. İlk etapta kazada yaralanan kimse olmadığı bildirilirken, araçlarda bulunan turistlerin başka araçlarla otellerine götürülmeleri sırasında hamile olduğu belirlenen Chiristina K. isimli turistin fenalaştığı ve Alanya'da bulunan bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.



Kazanın ardından D-400 Karayolu Aksaz mevkiinde uzun araç kuyruğu oluşurken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.