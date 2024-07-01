Olay, Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Tutar (79), serinlemek için Keykubat Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınan Tutar, olayı fark eden vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Tutar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: Can KISA