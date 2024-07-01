Kaza, 8 Haziran’da Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 07 NAN 46 plakalı araç ile Ömer Faruk Saruhan’ın kullandığı BinBin çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle küçük çocuk yola savrularak ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Saruhan hastanede tedavi altına alınmıştı. 23 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Saruhan dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi