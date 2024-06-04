Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında Avsallar D-400 kara yolunda şehirlerarası otobüs şoförleri ile yolculara yönelik trafik bilgilendirmesi ve denetimleri yapıldı. Yapılan bilgilendirme ve denetimlerde emniyet kemeri kullanımı ve önemi ile trafik kuralları konularında 135 sürücü, 77 görevli ve bin 246 yolcu olmak üzere toplam bin 460 kişiye bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde bin 460 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı. 77 otobüs sürücüsüne yapılan alkol testinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)