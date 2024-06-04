Kaza, Manavgat D-400 karayolu üzerinde bulunan Tekandız ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden gelen Mehmet Zengin’in kontrolünde ki 67 ZD 561 plakalı Tofaş marka otomobil Tekandız Kavşağı’na geldiğinde kavşak sistemi içerisinde U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen Hüseyin Yıldırım’ın kullandığı 07 CFD 17 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Hurdaya önen iki aracın sürücüleri kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından yol ortasında kalan otomobiller Trafik ve Jandarma ekipleri ile vatandaşların yardımıyla itilerek yol kenarına alınırken, yolda tehlike oluşturacak araç parçaları trafik ve jandarma ekipleri tarafından yoldan temizlendi.