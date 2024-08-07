Alanya'nın Oba Mahallesi'nde, Hacı Kadiroğlu Caddesi üzerinde meydana gelen altyapı arızası yüzünden bölge adeta su gölüne döndü. Şebeke suyunu taşıyan altyapı sisteminin patlaması sonucunda, gece saatlerinden itibaren cadde boyunca akan su israfı vatandaşların tepkisini çekti.

Caddeyi kaplayan su, yürüyüş yapanlara ve araç geçişlerine zorluk çıkarırken, bölge sakinleri durumu sosyal medya üzerinden paylaşarak yetkililere seslendi. Vatandaşlar, "Neden acilen müdahale edilmiyor?" diyerek, yaşanan israf ve rahatsızlığa dikkat çekti.

Alanyalı vatandaşlar, yetkililerin bu tür sorunları önceden tespit edip hızlı bir şekilde çözüm üretmesi gerektiğine vurgu yaparak, sorunun bir an önce giderilmesini bekliyor.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölge halkı durumu yakından takip ediyor.