Alanya, son günlerde ilginç olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün, yat limanı bölgesinde yaşanan bir olay, çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çekti. Bir adam, hiçbir çekince duymadan, tamamen çıplak bir şekilde denize girdi. Bu sıra dışı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.



Bu olay, toplumsal normlara aykırı davranışların ne kadar dikkat çekici olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerin daha sıkı önlemler almasını talep ediyor.