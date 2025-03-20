Alanya Damlataş Eğlence Merkezi'nin güney kısmında bulunan ve bir dönem "Örnek Sinemaları" olarak bilinen bina, işletmeci Turgay Emiroğlu’nun vefatının ardından kapanmış ve uzun süre atıl halde kalmıştı. Son dönemde duvarlarına İncil'den pasajlar yazılarak 'Hayat Sözü' adı altında bilinmeyen bir kimliğe büründüğü iddia ediliyor.

Yerel halktan bazı kesimler, bu binanın "Hayat Sözü" adı altında bir tarikat veya topluluk tarafından ibadet merkezi olarak kullanılmaya başlandığını belirtirken, bu durum tepkilere yol açtı. Alanya’da yaşayan bazı vatandaşlar, bu tür bir ibadethanenin açılmasını uygun görmediğini dile getiriyor.

Bununla birlikte, binanın özellikle Alanya’da yoğun olarak yaşayan Rus nüfusun ilgisini çektiği bilgisi de aktarılıyor. İddialara göre, bu merkez farklı inanç gruplarına kapılarını açarak, toplumsal bir buluşma noktası haline gelmeyi amaçlıyor. Binanın dış cephesine Rusça, İngilizce ve Türkçe olarak İncil’den alıntılar yazıldığı gözlemleniyor.

Bu gelişmeler, Alanya toplumunda tartışmalara neden olurken, yerel yönetim ve ilgili kurumların nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor. Kamuoyunun bu konudaki hassasiyeti ve Alanya’nın kültürel yapısının korunması gerektiği vurgulanıyor.