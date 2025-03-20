Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Alanya Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Etkinlik, Alanya Kaymakamlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirilen bir iftar programıyla gerçekleştirildi.



Alanya Huzurevi'nde gerçekleşen etkinliğe Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, eşi Miray Ürkmezer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve huzurevi sakinleri katıldı. Programda ilk olarak huzurevi sakinlerinin el emeğiyle hazırladığı ürünlerin sergisi gezildi. Vali Şahin, daha sonra huzurevi alanlarını dolaşarak Djital Bahar Teknoloji odasında incelemelerde bulundu.



Etkinlikte, Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri korosu ve huzurevi sakinlerinden oluşan koro, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Sofraların kurulduğu zaman dilimi geldiğinde Kaymakam Ürkmezer, huzurevi sakinlerine hitaben bir konuşma yaptı ve Vali Şahin’e katılımları için teşekkür etti.



Antalya Valisi Hulusi Şahin de konuşmasında, "Bugün, sofralarını ve gönüllerini bizlere açan huzurevi sakinlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Alanya Huzurevi, sağladığı imkânlar ve uygulanan faaliyetler bakımından örnek bir merkezdir. Hayırseverlerin ve devletin desteğiyle buradaki büyüklerimizi daha iyi şartlarda yaşatmak için çalışıyoruz. İnşallah huzurevi kapasitelerimizi artırarak bekleyen diğer büyüklerimizinde bu imkanlardan faydalanmalarını sağlayacağız” diyerek yaşlıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.



Bu güzel etkinlik, toplumun her kesiminde yaşlılara gösterilen saygı ve sevginin bir simgesi olurken, Samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.