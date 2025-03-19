Antalya 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Antalya çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 km/saat, yüksek bölgelerde ise 80-90 km/saat ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu olumsuz hava koşullarının Perşembe günü (20.03.2025) gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar beraberinde ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi ciddi risklere yol açabilir. Bu nedenle meteoroloji uzmanları, yerel halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Tüm vatandaşların, bu sürecin olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almaları önemle vurgulanıyor.



