Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği bugün itibariyle resmi olarak kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan birliğin kuruluş belgesi, Birlik Başkanı Ali Yıldırım'a İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar tarafından teslim edildi.



Birlik Başkanı Ali Yıldırım, belgelerin teslimi sırasında yaptığı açıklamada, "Alanya'mıza ve üreticilerimize hayırlı olsun" diyerek birliklerinin yerel tarımda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Alanya'nın zengin tropikal meyve çeşitliliğini desteklemek ve üreticilere katkıda bulunmak amacıyla kurulan birliğin, bölgedeki tarımsal faaliyetlere önemli bir güç katması bekleniyor.

Tropikal Meyve Üreticileri Birliği, üreticilerin sorunlarına çözüm bulmayı, eğitim ve destek projeleri geliştirmeyi hedefliyor. Bu yeni oluşumun, Alanya'daki tarımsal üretimi geliştireceği ve üreticilerin gelirlerini artıracağı düşünülüyor.