Alanya Kaymakamlığı'nda düzenlenen İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, Corendon Alanyaspor'un Aralık 2024 ve Ocak 2025 tarihlerinde ilçede oynayacağı süper lig maçları ile Amed Spor ile yapılacak Ziraat Türkiye Kupası maçı için alınacak güvenlik tedbirleri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı. Güvenli bir spor ortamı sağlama hedefi doğrultusunda alınacak önlemler, spor tutkunları için önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi