Alanya, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Orman Benim" kampanyasına anlamlı bir etkinlikle destek verdi. Küresel ısınmanın tetiklediği orman yangınlarına karşı duyarlılığı artırmak ve alınacak önlemleri vurgulamak amacıyla Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde bir araya gelindi.

Etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, orman köylüleri, çevre ve ormancılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, arıcılık, hayvancılık ve tarım sektörlerinden meslek birlikleri ile çok sayıda Alanyalı vatandaş katılım gösterdi.

"Orman Benim" kampanyası çerçevesinde, Alanya Cikcilli Terası ve çevresinde yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, orman içindeki ve bitişiğindeki yol kenarlarında, tarım arazilerinde ve yerleşim yerlerinin yakın çevresinde biriken çöpleri titizlikle topladı. Bu temizlik çalışmasıyla, ormanların, yerleşim alanlarının ve tarım arazilerinin olası yangınlara karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

Etkinlik, ormanların korunmasının ve yangınlara karşı bilinçli olmanın önemine dikkat çekerek, toplumun farklı kesimlerinin bu konuda iş birliği yapmasının güzel bir örneğini sergiledi. Katılımcılar, "Orman Benim" diyerek, doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için ortak bir sorumluluk taşıdıklarını vurguladılar.