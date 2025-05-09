Alanya'nın parlayan gençlerinden Zeynep Akça, sadece Kur'an-ı Kerim mealindeki başarısıyla değil, sergilediği insanlık dersiyle de gönülleri fethetti. Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Wome Delux Otel'in sıcak atmosferinde düzenlenen liseler arası Kur'an-ı Kerim Meal yarışmasında zirveye çıkan Nimet Alaaddinoğlu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep, ödülünü Gazze'deki umutla hayata tutunmaya çalışan minik yüreklere adadı.

Yarışma, gençlerin hem dini bilgilerini pekiştirmelerine hem de anlamlı bir rekabet ortamında bir araya gelmelerine vesile oldu. Ancak gecenin en unutulmaz anı, birincilik kürsüsüne çıkan Zeynep'in, kendisine takdim edilen hediyeyi hiç tereddüt etmeden Gazze'deki çocuklara bağışlama kararlılığını açıklamasıyla yaşandı. Bu anlamlı jest, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu ve diğer öğrenciler ile katılımcılar tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Zeynep'in bu asil davranışı, yaşıtlarına ve yetişkinlere örnek teşkil ederken, ÇEDES projesinin amaçlarına ne kadar da uygun düştüğünü gözler önüne serdi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin çabası takdire şayan olsa da, Zeynep'in başarısının ötesinde gösterdiği bu derin hassasiyet, etkinliğe bambaşka bir boyut kazandırdı.

Bu anlamlı organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul idarecileri ve gönüllüler, Zeynep'in bu duyarlılığından dolayı gurur duyduklarını ifade ettiler. Ayrıca, Wome Delux Otel'in kapılarını öğrencilere açarak bu güzel etkinliğe destek veren hayırsever de unutulmadı. Alanya, bu anlamlı yarışma ve Zeynep'in örnek davranışıyla, sadece bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda bir iyilik ve dayanışma mesajı da vermiş oldu.