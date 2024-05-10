İstanbul-Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından çeşitli sendikalara bağlı öğretmenler bugün derse girmeyerek grev düzenledi. Alanya’da da düzenlenen grevde, Eğitim Sen, Eğitim İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak Hükümet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından sendikaların başkanları ortam basın açıklamasında bulundu. Sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, Millî Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim çalışanlarına yönelik söylemleri ve yaklaşımlarının eleştirildiği ve öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığı vurgulandı. Öğretmenler, öğrencilerinden ve yaşamdan koparılan meslektaşları için adalet talep etti.

Editör: Can KISA