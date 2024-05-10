Alanya’nın Sugözü ve Tepe Mahallelerinde bir birine bağlantılı olarak çalışan iki ayrı içme suyu deposu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmayla ayrılıyor. Herhangi bir arıza ya da elektrik kesintisinden kaynaklanan içme suyu kesintilerinde iki mahallede birden su kesilmesi sorunu yeni hatla ortadan kaldırılmış olacak. Hatları ayrılan iki depo artık birbirinden bağımsız çalışacak. Bölgede çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından iki depoyu ayırmak için 850 metre uzunluğunda yeni hat döşeniyor. 100’lük borular 300’lük çelik borular ile değiştiriliyor.



DEPOLAR BİRBİRİNDEN AYRILIYOR

Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla ya da bir arıza durumunda depoların birbirine bağlı olmasından dolayı her iki mahallenin de susuz kaldığını belirterek, “Yazın biz burada çok muzdarip oluyorduk. Herkes kendi çaresine bakıyordu. Alanya’nın merkezinden bidonlarla su getiriyorduk. Şimdi depolar birbirinden ayırıyor. Bu depoda bir arıza olduğu zaman bütün mahalleyi kapsayacak bir su sıkıntısı yaşanmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Halkımız sevinçli” dedi.

KALICI HİZMET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Tepe Mahalle Muhtarı İlyas Kocaman da, “Depoların ayrılmasının en büyük avantajı bir arıza olduğu zaman her yer susuz kalmayacak. İnsanların tepkisiyle karşılaşıyorduk. Çeşmelerden bidonlarla su doldurup arabasıyla getiriyordu herkes. Bu çalışmayla birlikte yaşanan kesintiler sona erecek ve mahallelerimiz rahat bir nefes alacak” diye konuştu.