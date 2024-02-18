Alanya Bölgesi

Alanya’da Payallar Atatürk ve D-400 mahallelerinde, ayrıca Payallar Davutlar ve Postallı sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler 18 Şubat 2024, 09:30 – 16:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kepez Bölgesi

Kepez’de Ayanoğlu, Gazi, Gündoğdu, Kuzeyyaka, Sütcüler ve Yeni Emek mahallelerinde deplase çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti süresi 18 Şubat 2024, 09:00 – 16:00 saatleri arasında olacak.

Korkuteli Bölgesi

Korkuteli’nde Kargalık ve Karakuyu mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler 18 Şubat 2024, 09:00 – 15:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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Kumluca Bölgesi

Kumluca’da Beykonak Karaköseler ve Beykonak Ordulu bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra Adrasan Mahallesi’nde güvenlik sebebiyle kesintiler olacak. Kesintiler 18 Şubat 2024, 09:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Manavgat Bölgesi

Manavgat’ta Beydiğin, Sağırin, Yavrudoğan Zeybekler Haytalar ve Çardakköy mahallelerinde güvenlik ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler 18 Şubat 2024, 09:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek

Editör: Can KISA