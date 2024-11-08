Alanya Belediyesi 2024 Mavi Bayrak sezonunu kent ölçeğindeki 66 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz halk plajı, 3 yat ve 1 marina işletmesi ile tamamladı. Alanya’da gerçekleşen denetimler ve mavi bayrak teslim süreçleriyle ilgili olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile yapılan istişareler neticesinde, Mavi Bayrak 2024 yaz sezonu itibariyle teslim edildi.

MAVİ BAYRAK TURİZM İÇİN ÖNEMLİ BİR UNSUR

Turizm kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir çevre çalışmaları için önemli bir gösterge olan mavi bayrak programının 2025 yaz başvuruları başladı. Tüm plaj, marina ve yatların her yıl mavi bayrak alabilmek için güncellenen ara yüzü ile http://www.mavibayrak.org.tr/ online üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik, donanım ve hizmetler ile ilgili kriterleri taahhüt ediyor. Sorumluların, başvuru formunda yıl içerisinde yapmış oldukları çevre eğitim etkinlikleri ve bilinçlendirme dosyaları, deniz suyu analiz raporları, hassas doğal alan ile çevre bilgilerinin yer aldığı ve uluslararası jüri tarafından ele alınacak konuları kapsıyor. Öte yandan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden 2025 Mavi Bayrak başvurusu için detaylı bilgi alınabilecek.