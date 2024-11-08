Alanya’da, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni yasa ile bekçilerin yetkileri genişletildi. Bu düzenleme ile bekçilere, durdurdukları kişiler üzerinde dıştan arama yapma yetkisi tanındı. Bu sayede, güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinde daha etkin olmaları hedefleniyor.

Alanya’da bekçilerin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Emniyet ve asayiş durumuna göre haftalık çalışma süreleri esneklik göstererek, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla daha fazla görev yapmalarına olanak tanınacak. Bu değişiklik, toplumda huzurun artırılması ve suç oranlarının azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



Yeni yasa ile birlikte bekçilerin rütbe ve amir ilişkileri de netleştirildi. Bu sayede, bekçilerin daha düzenli bir hiyerarşi içinde görev yapmaları sağlanacak ve koordinasyon açısından daha etkili bir yapı oluşturulacak.



Güvenlik Güçlerinden Yorumlar:

Alanya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yeni düzenlemenin güvenlik güçlerinin elini güçlendireceğine ve halkın güvenliğini artıracağına inandıklarını belirtti. Bekçilerin yetkilerinin artırılmasıyla birlikte, suç oranlarının düşmesi ve vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmeleri bekleniyor.



Alanya’daki vatandaşlar da bu yeni düzenlemeyi olumlu karşılayarak, güvenlik güçlerine daha fazla yetki verilmesinin suçla mücadelede önemli bir rol oynayacağını ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçilecek olan bu düzenleme, Alanya’da güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.