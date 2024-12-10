Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 1041 araç kontrol edildi, bu süreçte çeşitli ihlaller tespit edildi.

Elde edilen verilere göre, 370 araç ve sürücüye toplamda 889 bin 541 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, kurallara uymayan 69 araç trafikten men edildi.

Bu tür uygulamaların, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uymayan sürücüleri denetlemek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, önümüzdeki dönemlerde de benzer uygulamaların devam edeceğini açıkladı.