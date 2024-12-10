Alanya'da Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurmak isterken beklenmedik bir olayla karşılaştı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, polisin 'dur' ikazına uymayarak hızla polis memurunun üzerine sürerek, memurun bacağını kırdı.

Olayın ardından motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, durumu kontrol altına alabilmek için silah kullandı. Kaçan sürücünün kimliği henüz belirlenemedi, ancak yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı polis memuru, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Alanya'da güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor. Yaralı memurun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.