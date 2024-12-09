Isparta'dan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı. Keçiborlu ilçe merkezinde, Kara Havacılık Okulu'na ait iki eğitim helikopterinin birbirine teması sonucu meydana gelen kaza, bir akaryakıt istasyonunun yanında gerçekleşti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İlk açıklamayı yapan Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada bulunan 4 askerin hayatını kaybettiğini, ardından kaybolan bir asker için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının sonunda 5 askerin de şehit olduğunu duyurdu. Vali Erin, ayrıca Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de kazada hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bir Acı Haber Daha

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir duyuru daha yaptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir askerimizin de şehit olduğu bildirildi. Bu acı gelişmenin ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden şehit sayısı 6’ya yükseldi.

MSB, duyurusunda şu ifadelere yer verdi: "Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz."