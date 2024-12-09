Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 7 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplam 601 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 31 araca toplam 91.786 TL ceza kesildi. Ayrıca, 3 araç trafikten men edilirken, 1 araç da yakalandı. Jandarma ekipleri, uygulama sırasında sürdürülebilir bir trafik güvenliği için denetimlerin devam edeceğini vurguladı. Bu tür uygulamaların, sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir sürüş ortamının sağlanması için vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi. Uygulamaların, Alanya’nın trafik güvenliğini artırmak adına büyük önem taşıdığı yetkililer tarafından vurgulandı.