Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliği için kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar, Alanya’da bulunan 32 park, 7 kıraathane ve 12 metruk binada yapıldı. Denetim sırasında 205 şahıs sorgulanarak bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli önlemler alındı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması ise vatandaşlar arasında rahat bir nefes aldırdı. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların süreceğini ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi