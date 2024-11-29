Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 28 Kasım 2024 tarihinde genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde toplam 324 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 23 araca toplamda 153.059 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, denetimler esnasında 3 araç trafikten men edilirken, 2 şahıs da yakalandı. Jandarma, trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla bu tür uygulamaların devam edeceğini açıkladı. Güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için yapılan bu denetimlerin önemi vurgulandı.