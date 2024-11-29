Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 27 Kasım 2024 tarihinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul çevrelerinde denetim uygulamaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 4 internet kafe, 5 kıraathane, 7 park bahçe, 1 iddia bayi ve 17 okul servisi denetlendi. Toplamda 207 şahıs sorgulandı.

Denetimler sonucunda, 4 okul servisine toplamda 6.700 TL para cezası uygulandı. Alanya Emniyeti, çocukların güvenliğini sağlamak ve olumsuz durumları önlemek amacıyla bu tür denetimlerin devam edeceğini duyurdu.