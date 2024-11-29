Alanya’da Denetim Sıklığı! 22 Araç Trafikten Men Edildi Alanya’da Denetim Sıklığı! 22 Araç Trafikten Men Edildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 27 Kasım 2024 tarihinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul çevrelerinde denetim uygulamaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 4 internet kafe, 5 kıraathane, 7 park bahçe, 1 iddia bayi ve 17 okul servisi denetlendi. Toplamda 207 şahıs sorgulandı.

Denetimler sonucunda, 4 okul servisine toplamda  6.700 TL para cezası uygulandı. Alanya Emniyeti, çocukların güvenliğini sağlamak ve olumsuz durumları önlemek amacıyla bu tür denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi