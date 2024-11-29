Kaza, dün akşam saatlerinde Alanya'da D-400 karayolu üzerinde bulunan Elikesik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün aşırı alkollü olduğu iddia edilen bir araç, önünde bulunan iki araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada, diğer araçtaki sürücülerden bazıları hafif yaralanırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yetkililere göre, kazanın nedenleri ve olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi