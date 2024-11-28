Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde gerçekleşen trafik kazasında, H.E. yönetimindeki TIR ile O.G. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü O.G. ve araçta bulunan V.A. ile Z.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastaneye yetiştirilen V.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Can KISA