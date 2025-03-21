Alanya’nın Çarşı Mahallesi Kaleyolu Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olay saat 14:00 sularında gerçekleşirken, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte itfaiye ekiplerine haber verildi.



Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Alanya İtfaiyesi, alevler içindeki araca müdahalede bulundu. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, alevlerin otomobili tamamen sarması nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkma nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor. Olay, çevredeki vatandaşlarda panik yaratırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Olayla ilgili bilgi veren yetkililer, araç sahiplerinin park ederken güvenlik önlemlerini almalarının önemini vurguladılar.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Alanya’da araç yangınlarının önlenmesi amacıyla ihbar hatlarının aktif kullanılması gerektiği ifade edildi.