İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Saraçhane semtinde, bu akşam saatlerinde düzenlenen gösteri sırasında polis ve göstericiler karşı karşıya geldi. Göstericilerin dağılması yönündeki uyarılara rağmen, bazı grupların direnmesi sonucu olaylar büyüdü. Çıkan arbedede 6 polis memuru yaralandı.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler ise polise taş ve şişelerle karşılık verdi.

İçişler Bakanlığı’nda yapılan açıklamada, yaralanan polis memurlarına acil şifalar dilendi ve olayların kontrol altına alındığı belirtildi. Valilik, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve olaylara karışanların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Emniyet yetkilileri, gösterilerin izinsiz olduğunu ve toplumun huzurunu bozmaya yönelik provokasyonlara izin verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, vatandaşların sağduyulu davranması ve provokasyonlara kapılmaması çağrısında bulunuldu.

Olayların ardından Saraçhane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, bölgedeki durumu kontrol altında tutmaya devam ediyor.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.

Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

Bakan Yerlikaya Göstericilere Seslendi

"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”

Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!

Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!

Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."