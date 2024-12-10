Alanya’da, Kırgızistan uyruklu S.M.K., ablasıyla birlikte yaşadığı evde intihar etti. Olay, Oba Mahallesi’nde sabah erken saatlerde gerçekleşti. S.M.K., yattığı odanın kapısının arkasındaki askılığa şal ile kendini asarak yaşamına son verdi. Ablası Z.M.K., kız kardeşini odasında hareketsiz bulduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.M.K.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, S.M.K’nın bir gün önce ablasıyla tartıştığı ve "Kendime zarar vereceğim" mesajı attığı tespit edildi. Olay sonrası Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından, S.M.K’nın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



KAYNAK: Alanya Postası