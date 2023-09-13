Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gemi ve teknelere yönelik denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde 9 adet Gezinti (tenezzüh ) gemisi, 2 adet turistik amaçlı olta balıkçılığı teknesi, 3 adet dalış okulu teknesi, 1 adet su sporları sürat teknesi, 1 adet özel tekne olmak üzere toplam 16 adet gemi ve tekne evrak ile donanım yönünden kontrol edildi.

43 şahsın sorgulandığı denetimlerde 43 şahıs sorgulanarak 3 bin 885 TL idari para cezası uygulandı. Denetimde 2 tekne kapasite fazlası yolcu almaktan, 3 tekne ise eksik gemi adamı ile seyir yapmaktan Alanya Liman Başkanlığı’na sevk edildi. 1 ticari sürat teknesi ise sahile yakın parasailing faaliyeti yapmaktan Alanya İlçe Turizm Danışma Bürosu’na sevk edildi.