Antalya, Isparta, Burdur, Alanya, Kemer, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan gazeteciler cemiyetlerinin üyesi olduğu federasyonun 10. Yılında büyüyerek yoluna devam ettiğini kaydeden Gaye Coşkun açıklamasında şunları şöyle dedi:

“2013 Yılında Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni‘nin girişim ve çabalarıyla, yasal olarak kuruluş hazırlıklarını tamamlayan Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Isparta Gazeteciler Cemiyeti, Hatay Gazeteciler Cemiyeti, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Derneği‘nin “Kurucu cemiyetler” sıfatıyla merkezi Antalya’da bulunan “Akdeniz Gazeteciler Federasyonu”12 Eylül 2013 günü resmen kurulmuştur. Federasyonumuzun üyesi bulunduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren birçok meslek örgütleri tarafından yaptığı faaliyetlerle dikkat çeken AGF taraftan kendi bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ulusal ve uluslar arası alanda mesleki konularda tavır ve görüş geliştirmektedir.

Covid-19 döneminin acımasız, kalıcı küresel ekonomik ve sosyal olumsuzlukları nedeniyle sektörümüzün yaşadığı sorunlar, medyanın işlevini düzenleyen yönetmelik ve uygulamalar son yıllarda mücadele ettiğimiz önemli konulardan olmuştur.

Federeasyonumuz acısını hala yüreklerimizde hissettiğimiz Kahramanmaraş merkezli depreminden Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve İskenderun Cemiyetlerimiz’in de çok büyük sorunlar yaşaması nedeniyle bölgesel istişare toplantılarında ise aksamalar yaşanmaktadır. Bir araya gelmeler yaşanmasa bile uzaktan temaslar ile sektörel sorunların takipçisi olmayı sürdürmekteyiz. Bölgesel sorunlarımızı biliyor ve çözümlenmesi için ciddi adımlar atıyoruz.’