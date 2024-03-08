Alanya’da ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kutlandı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin ilçe başkanları belediye başkan adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunumu ile başlayan kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törene katılanlar adına ortak açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, 8 Mart; ailede, toplumda, siyaset, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, emeğin sömürüsünün ve ayrımcılığın sonlandırılması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için; eğitim, kültür, ekonomik ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması taleplerini yükselttikleri mücadele ve dayanışma. Bu nedenle kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir.

“KADINLAR SİYASETTE, EĞİTİMDE İSTİHDAMDA EŞİT TEMSİL EDİLMİYOR”

Başkan Özcan konuşmasının devamında “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’’ diyen Yüce Atatürk kadınlara yönelik ayrımcılığa, eşitsizliğe karşı çıkarken kadınları ezilmiş olan toplumların demokratikleşemeyeceğini, ilerleyemeyeceğini açıkça belirtmiştir.

Dünya tarihinde canlıların var olmasıyla beraber kadın ve erkek eşit dünyaya gelir. Fakat kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olabilmek için sürekli bir mücadele vermiştir ve günümüzde bu eşitlik mücadelesi devam etmektedir.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığı bir gerçektir “Fiziksel, psikolojik, cinsel, dijital ya da ısrarlı takip yoluyla uygulanan şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatıyor.

TBMM’de 600 Milletvekilinin 121’ni kadınlar oluşturmaktadır yüzde 20 ile toplumun yarısını oluşturan kadınların temsil oranı düşük kalmıştır. 81 ilde kadın vali sayısı 3 tür.



Toplumun yarısını oluşturan kadınlarımız hala eşit oranda eğitim, istihdam olanaklarına sahip olmamakta, yönetim mekanizmalarında siyasal yaşamda ve karar alma organlarında temsil edilememektedir. Kadınların emekleri, bedenleri, kimlikleri üzerinden erkek egemen zihniyetler belirleyici olmakla beraber toplumun her alanında kadınlar ayrımcılığa haksızlığa ve şiddete maruz kalıyor buna aile içinden başlayarak toplumun her alanında var olan cinsiyet ayrımcılığı politikalar neden oluyor.



Kadınlar! haklarımızın bilincinde olmalıyız ve haklarımıza sahip çıkmalıyız, toplumun tüm kesimlerini kadın hakları konusunda duyarlı olmaya, kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü cinsel istismara, şiddete karşı tek yürek olmaya çağırıyoruz.

Kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu, kadının insan haklarının ihlal edilmediği, barışın, özgürlüğün, demokrasinin sağlandığı bir TÜRKİYE ve Dünya için; kadın haklarının teminatı olan Atatürk Devrimlerine ve Laik Cumhuriyetimize bağlılıkla, mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz. Kadın mücadelesinde kaybettiğimiz tüm kadınlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ’’ . Basın açıklamasının ardından siyasi partilerin kadın kolları, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri kürsüde mesajlarını vererek tören sona erdi.