Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 25-26 Ağustos 2024 tarihlerinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında toplamda 286 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 48 motor sürücüsüne toplam 229.416 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 10 motosiklet trafikten men edildi. Uygulama sırasında bir yoklama kaçağı şahıs da tespit edilerek, kendisine tutanak tebliğ edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, bu tür uygulamaların sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmayı ve trafik güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirtti.