Antalya'da gerçekleştirilen son kaçakçılık operasyonları, bölgedeki gümrük kaçakçılığına karşı kararlılıkla devam ediyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Alanya'da bir kargo şirketine ait kolilerde 969 adet gümrük kaçağı sigara ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

Serik'te ise bir otelde yapılan operasyonda, toplamda 2 bin 348 adet bandrolsüz içki bulundu. Bu operasyonlar sonucunda, Alanya'da iki kişi ve Serik'te otel yetkilisi olan bir yabancı uyruklu şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini ve halkın sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası izleneceğini vurguladı.