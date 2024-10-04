Vatandaşların huzur ve güvenliğini ön planda tutan Alanya Belediyesi, hassasiyetle çalışmalarını yürütürken, kültür, müzik ve sanatsal organizasyonların yanı sıra düzenlediği tüm etkinliklerde halkın güvenliğine özen vererek, özellikle havai fişek gösterilerine son vermişti. Vatandaşları rahatsız edici durumlara anında müdahale ederek, bu konuda asla taviz vermeyen Alanya Belediyesi, izinsiz havai fişek gösterisi yapan şahıs hakkında gerekli işlemleri uyguladı.

MOBESE KAMERALARIYLA TESPİT EDİLDİ

Alanya Kalesi’nin Kızılkule ve Tershane arasında kalan bölgedeki surlarda akşam saat 20.00 sıralarında izinsiz havai fişek atıldı. Halkın büyük tepkisine neden olan ve tarihi surlarda yapılan havai fişek gösterisi sonrası Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kent genelinde yasak olan havai fişekleri kutularla taşıyan iki kişi, Belediyeye ait MOBESE kameralarıyla tespit edildi. Plakası belirlenen araçlarıyla olay yerinden ayrılan şahıslar, ertesi gün İskele'deki belediye gişesinde kendilerini takip eden zabıta ekiplerince durduruldu. Tam 6 kutu havai fişek atan iki şahıstan biri, zabıta ekiplerine verdiği bilgide, kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak için havai fişek gösterisi yapmak istediğini ve bunun herhangi bir izne tabi olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Havai fişek atılan bölgede yapılan tespitlerde, kutular ile boş havai fişek kovanları bulundu. Hakkında işlem başlatılan şahsa, izinsiz patlayıcı madde kullanmaktan ve toplumun huzurunu bozmaktan dolayı idari para cezası kesildi.