Alanya Kent Konseyi, Nurhan Özcan başkanlığında Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir, ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Emrah Yılmaz, ALKÜ Öğretim Üyesi Salih Tellioğlu, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Köseoğlu, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Orkan, TÜRSAB İkinci Başkanı Kerim Yılmaz, ALDOSK Başkanı Mehmet Zafer Peker, Harita Mühendisleri Odası Temsilcisi Hüseyin Şahin, Hisariçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrak, Genel Koordinatör Faruk Nafiz Koçak, Danışma Kurulu üyeleri Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve Jeofizik Mühendisi İhsan Erman Kaptanoğlu katıldılar.

Toplantıda konuşan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, "Alanya Kent Konseyi, Şişli’de düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantısında büyük bir başarıya imza attı. Kent Konseyimiz, Türkiye genelinde kentsel demokrasi ve yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmaların ulusal çapta takdir edilmesi sonucu Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu'na seçildi. Bu önemli gelişme, Alanya’nın şehircilik ve yerel yönetim tecrübelerini Türkiye genelinde diğer kentlerle paylaşmasına olanak sağlayacak bir adımdır" dedi.

Toplantıda ayrıca kent konseylerinin yerel yönetimler üzerindeki etkisi ve halkın karar alma süreçlerine daha aktif katılımının sağlanması amacıyla yapılacak projeler konuşuldu. Başkan Özcan, "Alanya Kent Konseyi, ulusal düzeyde ortak projeler geliştirerek, diğer kent konseyleriyle dayanışmayı arttıracak adımlar atacak. Bu sayede Alanya’nın yerel yönetim deneyimleri diğer kentlerde de yaygınlaştırılarak, yerel halkın yönetime katılımı artırılacak" dedi.

ULAŞIMDA YENİ BİR MODEL: ALANYA ULAŞIM ÇALIŞTAYI

Alanya Kent Konseyi'nin, Alanya’nın uzun süredir gündemde olan ulaşım sorunlarını çözmek için kapsamlı bir çalıştay planladığını da söyleyen Özcan, "Çalıştay, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin Ulaşım Daire Başkanlıklarından uzmanlar ve ulaşım planlaması üzerine çalışan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu çalıştayda, Alanya’nın toplu taşıma sistemine yeni ve sürdürülebilir bir model önerilmesi hedefleniyor. Çalıştayın detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Alanya Kent Konseyi, ulaşım sorunlarının çözümü için tüm paydaşları bir araya getirerek, Alanya’ya özel bir ulaşım modeli oluşturmayı amaçlıyor. Ulaşım planlaması, vatandaşların konforu, güvenliği ve ulaşılabilirliğini artırmak üzerine odaklanacak" dedi.

ŞOFÖRLERE EĞİTİM: İLETİŞİMDEN TRAFİK KURALLARINA KADAR

Alanya Kent Konseyi'nin, kentte artan ulaşım sorunları ve halktan gelen şikayetler doğrultusunda toplu taşıma, jeep safari ve motosiklet şoförlerine yönelik eğitim programları hazırladığını da söyleyen Özcan, "Yürütme kurulunda oluşturulan beş kişilik bir komisyon, ulaşım sorunlarını detaylı bir rapor halinde sunarak, sorunlara yönelik bir eylem planı oluşturacak. Özellikle toplu taşıma şoförlerine, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve trafik kurallarına uyumun artırılması konularında eğitimler verilecek. Aynı zamanda, jeep safari ve motosiklet şoförlerine yönelik de özel eğitimler planlanıyor. Kamu kurumları ve yerel paydaşlarla iş birliği içinde yürütülecek bu eğitim programı, şehirdeki trafik güvenliğini ve hizmet kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Alanya Kent Konseyi, kentteki her bireyin daha güvenli, daha konforlu ve katılımcı bir yaşam sürebilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek" şeklinde konuştu.