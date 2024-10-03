Alanya Belediyesi’nin asfalt seferberliği kentin dört bir yanında sürüyor. Yeni açılan, eskiyen ve yıpranan yollarda yürütülen çalışmalar şehir merkezinde olduğu gibi kırsalda ve yaylalarda devam ederken, vatandaşlar konforlu ve kullanışlı hale getirilen yollarla buluşuyor.



GRUP YOLLARI ASFALTLANIYOR

Bu kapsamda Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cindi Yaylası’nda asfalt çalışması başlattı. Cindi Yaylası’nın yanı sıra bölgedeki pek çok yaylanın da kullandığı grup yolunda ilk olarak genişletme ve düzenleme yapıldı. Oldukça kötü durumda olan ve bölge halkının yoğun bir şekilde asfalt beklediği yaklaşık 4 kilometrelik yolda asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülüyor. Yoğun olarak devam eden çalışmalar bu hafta sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak. Cindi Yaylası sakinleri ile bölge halkı, yapılan çalışmalar için Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibine teşekkür ettiler.