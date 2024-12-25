Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in katılımıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Alanya’nın Sorunları ve Çözüm Önerileri” istişare toplantısı, yerel yönetim ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. ALTSO konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın mevcut sorunlarına ilişkin detaylı bir rapor sundu. Kaymakam Ürkmezer, Alanya’nın turizm sezonundaki güvenliği sağlamak için yürütülen denetimlerin önemine değinerek, suç oranlarının azaltılması için kararlı bir mücadele içinde olduklarını vurguladı.

Göç yönetimi konusundaki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, Alanya’nın göç durumunun özel bir dikkat gerektirdiği ifade edildi. Ayrıca, iskele bölgesinde yürütülen düzenlemeler ve sahil güvenliği konularında bilgi paylaşıldı. Ürkmezer, halkın denizden yararlanma hakkının korunmasına vurgu yaparak, sahillerin halka açık olması için gerekli çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Ürkmezer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Toplatıda ilçemizin durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak katılımcılara seslenen Kaymakam Ürkmezer ise ‘’Bizim hepimizin bağlı olduğu yasalar var. Özellikle turizmde kentimizin disipliniyle ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Alanya’mız turizm sezonda oldukça hareketli bir şehir. Yaptığımız Denetimler ve uygulamalarla suç oranlarının azaltılması ve aydınlatma gibi konularda her geçen yıl daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu başarı, istatistiklerle de görülüyor. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu sonuçlara ulaşmamız mümkün değil. Suç unsurlarıyla mücadelede kararlıyız ve bu konuda taviz vermiyoruz. Kabahat olarak değerlendirebileceğimiz konularda ise STK’larla iş birliği içinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kaymakamlık Denetim ekiplerimizce ses denetimi ve hanutçuluk gibi konularda ciddi cezalar uyguluyoruz. Örneğin, gece içki satışına yönelik iki yıl önce başladığımız denetimlerde birçok işletmeye ceza kestik. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, ancak bu kuralların uygulanmasına devam edeceğiz. Göç idaresiyle ilgili de önemli toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye genelinde göç konusundaki süreç hız kazanıyor ve Alanya’nın özel bir durumda olduğunun farkındalar. Daha önce yaptığımız planlamalar doğrultusunda, Göç İdaresi Başkanı buraya gelerek görüş alışverişinde bulunacak ve ardından somut adımlar atılmasını bekliyoruz. İskele bölgesinde de çalışmalarımız sürüyor. 2014 yılında tarım ve ulaştırma ile balıkçılar kooperatifine devredilen bölgenin 2024 yılında sözleşmesi sona erecek. 2023 yazında yaşanan çökme sorununa rağmen gerekli düzenlemeler yapılamadı. Ulaştırma Müdürlüğü’nün desteğiyle programa alınan düzenlemelere rağmen sorun devam ediyor. Haftaya Pazartesi günü bu konuyla ilgili Ankara’da bir toplantı yapılacak. Hedefimiz, yatçılar, tekneciler ve turistlerin memnun olacağı bir çözüm üretmek. Asayiş konusuna da önem veriyoruz. Geçen yıl yaşanan bir kavgaya ekiplerimiz 2 dakika içinde müdahale etti. Bu tür olaylara hızlı müdahale bizim önceliğimizdir. Turistlerin memnuniyetini artırmak ve yerel esnafın daha fazla gelir sağlamasını hedefleyen projeler üzerinde çalışıyoruz. Sahillerin halka açık olması temel prensibimizdir. Bu konuda daha önce çalışmalar yaparak illegal büfeleri bir gecede kaldırdık. Tüm sahilleri tek tip proje ile düzenledik. Birkaç istisna dışında tüm sahillerde bu standartlara ulaştık. Sahillerdeki fiyatlar, şezlong ve şemsiye düzenlemeleri gibi konularda ALTİD ile iş birliği içindeyiz. Sahillerde güvenlik konusuna da önem veriyoruz. Büfe sahipleriyle güvenlik önlemlerini artırmak üzerine görüşmeler yaptık. Ancak bu, sorunların tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor. Dalgakıran ve gazebo yapıları gibi farklı uygulamalar var. Perşembe günü Antalya’da yapılacak toplantıda, sahillerle ilgili projeleri ele alacağız. Hem halkın hem turistlerin faydalanabileceği bir düzen kurmayı amaçlıyoruz. Denize girmek halkın hakkıdır. Ancak bu, işletmenin avantajlarını kullanmadan tamamen ücretsiz bir hizmet anlamına gelmez. Kaçak yapılar ve kurallara aykırı düzenlemelerle mücadelede kararlıyız. Sahillerin halka açık ve en güzel şekilde düzenlenmiş olması bizim önceliğimizdir. Alanya, vatandaşların bedel ödemeden denize girebileceği en nadir ve güzel yerlerden biri olma özelliğini koruyacaktır. Şehrimizin huzur ve güvenliği için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.’’

Katılımcılar, toplantının sonunda sorunlar ve olası çözümler üzerine fikir alışverişinde bulunarak, Alanya’yı daha da ileri taşımak için iş birliği yapma kararlılıklarını ifade ettiler.