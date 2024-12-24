Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, 20 yıllık görev süresinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Karaoğlu, istifanın gerekçesi olarak Alanya Belediyesi'nin yeni yönetimi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) başkanının dışlayıcı tutumlarını gösterdi. İstifasının hemen ardından, Alanya Yabancılar Meclisi üyeleri de görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Meclis, Alanya’da yaşayan yabancıların haklarını savunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulduğunu ve bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı. Karaoğlu, “Bu insanlar burada yaşıyor, vergi ödüyor ve aynı kültürü paylaşıyor,” diyerek Alanya’daki yabancılara sahip çıkacaklarını belirtti. Üyeler ise, Alanya’daki uyum sağlama çabaları ve katkılardan duydukları gururu dile getirerek Karoğlu ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi