Alanya Belediyesi, kültürel mirasın korunması ve modern hizmet standartlarının artırılması amacıyla önemli bir adım atıyor. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Alanya’ya bağlı tüm ören yeri gişelerinde (Kızılkule, Tersane, Damlataş Mağarası ve Sapadere Kanyonu) nakit ödeme kabul edilmeyecek. Tüm ziyaretçiler, bu alanlara giriş yapmak için yalnızca kredi veya banka kartı kullanabilecek.

Bu yeni uygulama ile birlikte işlemlerin hızlanması hedefleniyor. Ziyaretçilere daha pratik bir deneyim sunmayı amaçlayan belediye yetkilileri, vatandaşların bu değişiklikle ilgili planlama yapmalarını önemle vurguladı. Nakit alışverişin sona ermesiyle birlikte hem hijyen standartlarının artırılması hem de güvenliğin sağlanması hedefleniyor.



