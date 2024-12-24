ALKÜ'lü Öğrencilerden Yürek Isıtan İyilik! Kırsal Okullar İçin Narin Çocuklar Kütüphanesi! ALKÜ'lü Öğrencilerden Yürek Isıtan İyilik! Kırsal Okullar İçin Narin Çocuklar Kütüphanesi!

Alanya Belediyesi, kültürel mirasın korunması ve modern hizmet standartlarının artırılması amacıyla önemli bir adım atıyor. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Alanya’ya bağlı tüm ören yeri gişelerinde (Kızılkule, Tersane, Damlataş Mağarası ve Sapadere Kanyonu) nakit ödeme kabul edilmeyecek. Tüm ziyaretçiler, bu alanlara giriş yapmak için yalnızca kredi veya banka kartı kullanabilecek.

Bu yeni uygulama ile birlikte işlemlerin hızlanması hedefleniyor. Ziyaretçilere daha pratik bir deneyim sunmayı amaçlayan belediye yetkilileri, vatandaşların bu değişiklikle ilgili planlama yapmalarını önemle vurguladı. Nakit alışverişin sona ermesiyle birlikte hem hijyen standartlarının artırılması hem de güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

şunu diyen bir yazı '0123456789072345 0123 4567 8900 2345 2 ဓာစွဲ ယ I ន្ន សម្វើ 매 에 ចផ្ឋ 1생 Α BELEDİY PELEDIYER 国 Değerli Vatandaşlarımız, 10cak 1 2025 itibarıyla belediyemize ait tüm ören yeri gişelerimizde (Kızılkule, Tersane, Damlataş Mağarası ve Sapadere Kanyonu) sadece kredi ve banka kartı ile ödeme alınacaktır. Nakit geçerli olmayacaktır.' görseli olabilir

Kaynak: Haber Merkezi