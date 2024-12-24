Köklü spor ve sanat kültürüne sahip olan Alanya, 2024 yılında Alanya Belediyesi'nin düzenlediği birbirinden özel etkinliklerle adından söz ettirdi.



6. ALANYA ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ

Alanya Belediyesi tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında düzenlenen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali 6. kez belediye binası arkasında 2 gün boyunca çocukların coşkulu ve eğlenceli katılımıyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında; DJ performansı, palyaço, çember, jonglör, lol bebek, bubble, sihirbaz, balon katlama ve Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunu gibi birbirinden eğlenceli gösteriler yer aldı. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen öğrenciler de dans performanslarıyla festivale renk kattılar.



KÜLTÜR VE SANAT RÜZGARI

Alanya Belediyesi tarafından kentin insanlık mirası kültür, sanat ve turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla 2001 yılından bu yana gerçekleştirilen Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin bu yıl 22’ncisi gerçekleştirildi. 'Bir Nefes Alanya' sloganıyla düzenlenen festivalde KÖFN, Ziynet Sali ve Yeni Türkü festival akşamlarında sahne aldı. 400'e yakın stant, sergi alanları ve eğlence ile donatılmış festivale 3 gün boyunca binlerce insan akın etti.



GÖKBEL YAYLASINDA BAŞPEHLİVANLAR KOL BAĞLADI

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Geleneksel Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde birçok ilke imza atıldı. Festival; 2 gün boyunca Kubat Konseri, off road gösterisi ve birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Er meydanında ise 60 başpehlivan ve 750 güreşçi kol bağladı. Alanya’nın 102 mahallesinden yaşları 8 ile 12 arası 102 çocuk er meydanına çıktı. Kentin güreş alanında temsil edilmesini sağlayan yenilik için çocuklara isimli özel kispetleri belediye tarafından hazırlanırken, etkinlik güreşlere ayrı renk kattı.

ALANYA ULUSLARARASI CAZ FESTİVALİ

Caz severlerin her yıl heyecanla beklediği Alanya caz günleri, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde tarihi Kızılkule yanında benzersiz bir manzara eşliğinde dört gün boyunca sürdü. 19. kez gerçekleştirilen festivalde caz denilince dünyada akıllara ilk gelen isimlerden olan ünlü sanatçı Monica Molina sahne performansıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi.

TRİATLONDA YILLAR SONRA BİR İLK

Alanya'nın bu yıl 33'üncüsüne ev sahipliği yaptığı Avrupa Triatlon Kupası yaş grupları, elit erkek, elit kadın ve halk triatlonu kategorilerinde 26 ülkeden 367 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İlki 1 Temmuz 1992 yılında yapılan Halk Triatlonu, kentimizle özdeşleşen triatlon sporunu halka sevdirmek ve bütünleştirmek adına uzun yıllar sonra ilk defa bu yıl 'Nerede Kalmıştık' mottosu ile düzenlendi.

ALANYA KİTAP FUARINA YOĞUN İLGİ

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 6. kez düzenlediği Alanya Kitap Fuarı, birbirinden renkli etkinlikler ve söyleşilerle 10 gün boyunca Alanya Kültür Merkezi ve 100. Yıl Parkı’nda yapıldı. Kitapseverler fuarda kitaplarla buluşurken, aynı zamanda sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı yakaladı.

3. TROPİKAL MEYVE FESTİVALİ BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLADI

Alanya’nın tropikal meyvelerle dolu bereketli topraklarının, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da tanınmasına; üreticilerin desteklenmesine ve gençlerin tarıma olan ilgisinin artmasına katkı sağlayacak önemli bir organizasyon olan 3. Tropikal Meyve Festivali, belediye binası arkasında üç gün boyunca binlerce kişiyi ağırladı. Birbirinden renkli etkinlikler, sergiler, atölyeler, yarışmalar ve stantlar eşliğinde gerçekleşen festival vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.



ULUSLARARASI NOEL PAZARI COŞKUSU

Bu yıl 14. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı, belediye binası arkasında gerçekleştirdi. Çok sayıda ülke vatandaşı; kendi kültür, gelenek ve göreneklerini stantlarda sergileme ve diğer milletlerin vatandaşları ile paylaşma imkanı yakaladılar. Yaklaşık 14 metre uzunluğundaki yapay ağacın altında toplanan binlerce kişi, hediyelik ve gıda standını gezerek, unutulmaz anlar yaşadı. Pazar alanı 2 gün boyunca ziyaretçilerle adeta dolup taşarken etkinlikler ve fotoğraf alanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

ULUSLARARASI TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU

Alanya Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’na 46 ülkeden 149 heykeltıraş başvurdu. 7 ülkeden 10 heykeltıraş 1 ay boyunca eserlerini ortaya çıkarttı.



2025 YILI DAHA GÖRKEMLİ OLACAK

Alanya Belediyesi’nin her yıl üzerine artılar koyarak daha üst seviyelere çıkardığı ulusal ve uluslararası etkinlikler 2025 yılında da hız kesmeden devam edecek. 1-29 Mart’ta Ramazan Meydanı Etkinlikleri, 26-27 Nisan’da 7. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, 23-25 Mayıs 23. Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, Haziran ayında Uluslararası 2025 Voleyball Word Beach Pro Tour Futures Turnuvası, 3-13 Temmuz’da Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası, 7-10 Ağustos’ta 19. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 25-28 Eylül’de 20. Alanya Uluslararası Caz Festivali, 26 Eylül-5 Ekim tarihlerinde 7. Alanya Kitap Fuarı, 10-12 Ekim’de 4. Alanya Tropikal Meyve Festivali, 18-19 Ekim’de 34. Alanya Uluslararası Triatlonu, 1-30 Kasım’da 20. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu ve 13-14 Aralık’ta 15. Alanya Uluslararası Noel Pazarı yapılacak.