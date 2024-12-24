Alanya İskelesi’nde her yıl yaşanan çökme olaylarına kalıcı bir çözüm bulmak için ilgili kurumlar harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı ile yapılacak görüşme sonucunda Alanya’nın yanı sıra Türkiye'deki tüm barınaklarda karşılaşılan sorunlara köklü çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Alanya Balıkçı Barınağı’nın 10 yıllık kira süresi, 27 Mayıs 2024’te sona erdi. Bu durum, barınağın resmi sorumlusunun olmaması nedeniyle ek sorunlar yaratıyor. Alanya Belediyesi, barınağın imar ve bakım işleri için yetki talep ederken, kooperatifin üstlendiği yoğunluk nedeniyle bölgedeki altyapı problemleri giderek artıyor. Geçmiş yıllarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gönderdiği ödeneklerle yapılan geçici onarımlar da sonuçsuz kalmış durumda. Alanya Kaymakamlığı'nın, belediye ve kooperatifle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapacağı ziyaret, kalıcı bir çözüm için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kurumların sorunun kökten çözmek için birlikte hareket ettiğini belirten Alanya Kaymakamı Dr Fatih Ürkmezer, “İskelede yaşanan çökme konusunda daha önce iyileştirme çalışması yapıldı. Ancak yine çökme yaşandı. Burada yetki Tarım ve Orman Bakanlığı’na. Belediye ve kooperatif ile birlikte önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na gideceğiz. Bakanlıkta yapacağımız görüşmenin ardından kalıcı bir çözüme bulmak için bir yol haritası belirlenecek. Barınak konusu sadece Alanya’nın değil tüm kıyı kentlerinin ortak sorunu” diye konuştu.