Antalya'nın Manavgat ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Turuncu Kodlu yağış uyarısının ardından meydana gelen sel ve taşkınlar, bölgede önemli hasarlara yol açtı. Yaşanan felaketin ardından incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamlığı'nda afetle mücadele çalışmalarına yönelik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şahin, AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, İtfaiye, Emniyet ve Jandarma gibi ilgili kurumların sahada aktif olarak görev aldığını belirtti. Vali Şahin, "Yağışlardan etkilenen vatandaşlarımız için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte su basan evler ve işyerlerinde temizlik ile zarar tespit çalışmalarına başlanacak. Ayrıca Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı da maddi destek sağlamak üzere harekete geçti," dedi.

Afet bölgesindeki çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini ifade eden Vali Şahin, "Tüm kamu kurumları koordineli bir şekilde hareket ederek vatandaşların mağduriyetlerini giderme çabası içindedir," şeklinde konuştu. Bu süreçte devletin tüm imkanlarının seferber edileceği vurgulandı. Olay sonrası bölgedeki esnaf ve hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına gerekli adımlar atılmaya devam edecek.