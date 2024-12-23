Alanya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bu hafta bozulan hava koşullarının etkisi altında kalacak. Kentte etkili olacak güçlü sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgar, vatandaşları olası tehlikelere karşı önlem almaya davet ediyor.

23 Aralık Pazartesi günü başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların ardından, sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek ise 18°C olarak ölçülecek. Nem oranı %73 ile %85 arasında değişirken, kuzeybatıdan esecek rüzgarın hızı 12 km/sa olacak. Ancak, ertesi gün, yani 24 Aralık Salı günü, rüzgar hızı 34 km/sa'ye ulaşacak ve sıcaklık 19°C'ye yükselecek.

25 Aralık Çarşamba, 26 Aralık Perşembe ve 27 Aralık Cuma günleri boyunca hava durumunun çok değişmeyeceği, sürekli sağanak yağışların devam edeceği belirtiliyor. Özellikle yüksek nem oranlarının etkisiyle, rüzgarın güneyden ve kuzeybatıdan esmesi bekleniyor.

Vatandaşların, özellikle su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması hayati önem taşıyor. Alanya'da yaşamış olanlar, bu tür hava koşullarında daha önce yaşanan olayları hatırlayarak, tedbirlerini en üst düzeye çıkarmalı.

Hava durumu hakkında güncel bilgilere ulaşmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarını takip etmek büyük önem arz ediyor.